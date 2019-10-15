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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04
Re: ОТП БАНК
Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:17
Таскомбанк по 6012,без комісії,а в приватні зняло 5грн комси. код нормальний,лише напевно в отп його налаштували,так як смс з 3д.Оплачував ізі валлет для проїзду транспорту в Івано-Франківську
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:35
:)
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:04
Давайте ищите хорошие 6012. Тока потом будьте готовы:
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:05
"Все па чеснаму" як каже Бацька, транзакція ж не на користь провайдера, а на користь платіжного сервера від якогось Портмоне (а вже від нього - провайдеру), я так в Креді-Агріколі додатку мало не попався, з того часу не користуюся такими "зручностями", простіше платити явно картою в тому ж Портмоне або на сайті
Додано: Чет 10 жов, 2019 21:00
Це взагалі дивний поділ. Є число - воно в транзакційному файлі/базі має один зміст для всіх мерчантів. Теоретично можна щось пробувати розрізняти не просто по mcc code, а скажімо, по mcc code + merchant name, але практично я такого не бачив (це створювати собі зайвий геморой з обробкою).
Є хіба що варіант коли береться до уваги тип транзакції (offline/online/travel/...), тоді правила опрацювання комбінації (transaction type + mcc code) можуть бути різними. Але прописати це в умовах обслуговування/акцій і т.п. вже буде складніше.
P.S.
Хоча... В нас же були випадки, коли укр.банки блочили платежі на окремі напрямки (а-ля Приват на Портмоне), так що виключати на 100% всякі екзотичні варіанти я б не став.
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:50
OTP Travel Tickets Loyal
Підкажіть будь ласка, чи справді на Тікетс бали ОТП можна використати лише доплативши обов'язково ОТП карткою? Чи я щось не так роблю? Бо коли я обираю відмітку про використання тих балів поле ввода номеру будь-якої картки перетворюється на поле з вибором лише з зареєстрованих карт ОТП.
На їх сайті відповідь не знайшов, як доречі і засобів зв'язку із підтримкою. Тому якщо це справді так, нагадайте як сюди правильно р2р загнати.
Дякую наперед.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:32
да если платите с использованием бонусов -доплата загегистрированной картой Тикиц.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 06:27
Re: ОТП БАНК
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
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