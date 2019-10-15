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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:31
kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11
IMPRINTER написав: kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
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