|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:31
kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36572
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5822 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11
IMPRINTER написав: kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:29
IMPRINTER написав:
да если платите с использованием бонусов -доплата загегистрированной картой Тикиц.
я бы не был столь категоричен )))
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1225
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:09
makor06 А почему? Выше kreuz правильно написал,я тоже подставлять пытался не однократно чужие карты. Результат такой же как выше написано.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13617
|1905209
|
Сер 16 жов, 2019 22:08
V2
|
|77515
|9162970
|
|
|35232
|4356136
|
|