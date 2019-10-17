регламент чего?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:31
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
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Додано: Сер 16 жов, 2019 23:29
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:09
makor06 А почему? Выше kreuz правильно написал,я тоже подставлять пытался не однократно чужие карты. Результат такой же как выше написано.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:54
Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни? например снимут деньги при пополнении. И что по поводу других карт? Есть ли там подобные условия? Интересует как раз снятие налички без процента. Спасибо.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:34
ОТП крім "цигана" потрібно називати "0,8%": на будь-яку готівку (крім раніше внесених депозитних) це мінімальна комісія зняття хоч з карти, хоч з рахунку
(тільки в одному тарифі ця цифра зменшувалася щось до 0,7-0,73%)
безкоштовне зняття - правда, але
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