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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 06:31

  kreuz написав:Який в ОТП регламент, з 9 до 19?


регламент чего?
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 36572
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5
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:Який в ОТП регламент, з 9 до 19?


регламент чего?

Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:29

  IMPRINTER написав:
да если платите с использованием бонусов -доплата загегистрированной картой Тикиц.


я бы не был столь категоричен )))
makor06
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Повідомлень: 1225
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 01:09

makor06 А почему? Выше kreuz правильно написал,я тоже подставлять пытался не однократно чужие карты. Результат такой же как выше написано.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:54

Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни? например снимут деньги при пополнении. И что по поводу других карт? Есть ли там подобные условия? Интересует как раз снятие налички без процента. Спасибо.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:34

  sailed написав:Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни?


ОТП крім "цигана" потрібно називати "0,8%": на будь-яку готівку (крім раніше внесених депозитних) це мінімальна комісія зняття хоч з карти, хоч з рахунку

(тільки в одному тарифі ця цифра зменшувалася щось до 0,7-0,73%)

безкоштовне зняття - правда, але тільки для кредитних, 5% в місяць, грубо кажучи - 0,21% в день
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:50

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:Який в ОТП регламент, з 9 до 19?


регламент чего?

Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...

Вхід по СЕПу троха тормозить в банці...по П2П в вихідні все Ок?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:55

  Basilio2020 написав:
  sailed написав:Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни?


ОТП крім "цигана" потрібно називати "0,8%": на будь-яку готівку (крім раніше внесених депозитних) це мінімальна комісія зняття хоч з карти, хоч з рахунку

(тільки в одному тарифі ця цифра зменшувалася щось до 0,7-0,73%)

безкоштовне зняття - правда, але тільки для кредитних, 5% в місяць, грубо кажучи - 0,21% в день


Поняв, дякую)
sailed
 
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