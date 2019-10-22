ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:31
kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11
IMPRINTER написав: kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
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kreuz
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Додано: Сер 16 жов, 2019 23:29
IMPRINTER написав:
да если платите с использованием бонусов -доплата загегистрированной картой Тикиц.
я бы не был столь категоричен )))
makor06
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Додано: Чет 17 жов, 2019 01:09
makor06 А почему? Выше kreuz правильно написал,я тоже подставлять пытался не однократно чужие карты. Результат такой же как выше написано.
Дядя Дима
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:54
Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни? например снимут деньги при пополнении. И что по поводу других карт? Есть ли там подобные условия? Интересует как раз снятие налички без процента. Спасибо.
sailed
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:34
sailed написав:
Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни?
ОТП крім "цигана" потрібно називати "0,8%": на будь-яку готівку (крім раніше внесених депозитних) це мінімальна комісія зняття хоч з карти, хоч з рахунку
(тільки в одному тарифі ця цифра зменшувалася щось до 0,7-0,73%)
безкоштовне зняття - правда, але
тільки для кредитних
, 5% в місяць, грубо кажучи - 0,21% в день
Basilio2020
Повідомлень: 158
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:50
kreuz написав: IMPRINTER написав: kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
регламент чего?
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
Вхід по СЕПу троха тормозить в банці...по П2П в вихідні все Ок?
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Квесторе_поверніться
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Подякував: 1 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:55
Basilio2020 написав: sailed написав:
Увидел рекламу Vodafone Bonus Card. Пишут про безкоштовне зняття готівки з любого банкомата. Это правда, или есть какие-то подводные камни?
ОТП крім "цигана" потрібно називати "0,8%": на будь-яку готівку (крім раніше внесених депозитних) це мінімальна комісія зняття хоч з карти, хоч з рахунку
(тільки в одному тарифі ця цифра зменшувалася щось до 0,7-0,73%)
безкоштовне зняття - правда, але
тільки для кредитних
, 5% в місяць, грубо кажучи - 0,21% в день
Поняв, дякую)
sailed
Повідомлень: 384
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Подякував: 21 раз.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:34
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав: kreuz написав:
Який в ОТП регламент, з 9 до 19?
Наразі цікавить лише р2р вхід, котрий тут здається не онлайн...
Вхід по СЕПу троха тормозить в банці...по П2П в вихідні все Ок?
У вихідні не перевіряв зараз, а раніше (на початку року) р2р точно заходив НЕ онлайн, близько тих годин, що я наводив. Спробуйте сьогодні малою сумою, розповісте нам тоді )))
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kreuz
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:47
Призупинення
кредитного ліміту -
WTF
???
Хтось вже зловив таке ?
Кал каже: повністю погаситись і через добу або попустить або обнулиться нах
mixa
Повідомлень: 306
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