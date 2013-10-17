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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:40
mixa написав:Призупинення
кредитного ліміту - WTF
???
Хтось вже зловив таке ?
Кал каже: повністю погаситись і через добу або попустить або обнулиться нах
все свини зловыли
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