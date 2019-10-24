все свини зловыли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:40
все свини зловыли
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12
IMPRINTER
Вы то же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:12
1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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