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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:40
mixa написав:Призупинення
кредитного ліміту - WTF
???
Хтось вже зловив таке ?
Кал каже: повністю погаситись і через добу або попустить або обнулиться нах
все свини зловыли
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12
IMPRINTER
Вы то же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:12
Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду- 1%
1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:37
uaprofi написав:
Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду- 1%
1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?
1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:49
IMPRINTER написав:
1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.
т.е. - если у меня КЛ 10К, а по карте уже было поступлений в этом месяце больше 20К, то могу на РД уходить в минус в ноль как у аллы выводить не нужно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:57
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.
т.е. - если у меня КЛ 10К, а по карте уже было поступлений в этом месяце больше 20К, то могу на РД уходить в минус в ноль как у аллы выводить не нужно?
не нужно
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