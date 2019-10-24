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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:40

  mixa написав:Призупинення кредитного ліміту - WTF ??? :shock:
Хтось вже зловив таке ?
Кал каже: повністю погаситись і через добу або попустить або обнулиться нах :?


все свини зловыли
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12

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Вы то же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:12

Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду- 1%

1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:37

  uaprofi написав:
Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду- 1%

1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?


1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:49

  IMPRINTER написав:1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.

т.е. - если у меня КЛ 10К, а по карте уже было поступлений в этом месяце больше 20К, то могу на РД уходить в минус в ноль как у аллы выводить не нужно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:57

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.

т.е. - если у меня КЛ 10К, а по карте уже было поступлений в этом месяце больше 20К, то могу на РД уходить в минус в ноль как у аллы выводить не нужно?


не нужно
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