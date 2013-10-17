все свини зловыли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:40
все свини зловыли
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:12
IMPRINTER
Вы то же?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:12
1% списывают если есть задолженность на утро или на вечер?
если сумма ещё фактически не проведенна по счёту, будет 1%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:37
1% списывают если вы не перегасили всю сумму долга !
если сумма дога была перегашена в течение платеного периода, а на РД есть долг - то 1% не берется - это вам не Алла.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:49
т.е. - если у меня КЛ 10К, а по карте уже было поступлений в этом месяце больше 20К, то могу на РД уходить в минус в ноль как у аллы выводить не нужно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:57
не нужно
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Додано: Нед 27 жов, 2019 21:43
Браття і сестри! Підкажіть будь ласка! Тікетс. В тарифах написано, що перевипуск картки 30 грн. Це достроковий перевипуск? Чи по строку теж деруть 30 грн? І ще...Чи можна в особистому кабінеті Тікетс використати накопичені бонуси перевипущеною карткою? Чи бонуси будуть анульовані, недоступні? Дякую!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 27 жов, 2019 21:50
по сроку нашару.
аннулированы не будут.
вяжешь туда новую карту и ей доплачиваешь
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:03
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:06
Ну и чо там?
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... делайте хоть что-нибудь!
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