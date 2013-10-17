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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:08

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  #<1 ... 619620621622
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