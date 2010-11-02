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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:08

https://www.otpbank.com.ua/action/tv/ :!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:56

  greenozon написав:https://www.otpbank.com.ua/action/tv/ :!:

Тю, я думав, що у машину телевізор, у ту, що у попередній акції розіграли. Ви ж уже усі на жуках?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:43

Коллеги, а кто пользуется OTP Tickets Travel Card Лояльний, по ней есть бесплатный лаунж (любой или только Борисполь)?
И фаст лайн, бесплатная упаковка багажа в Борисполе?
Нужно ли выполнять требования по обороту?

Может понадобиться покупать авиабилеты, вот подумываю открыть. Кто пользуется - как отзывы ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:20

la9

бесплатного лаунжа по ней точно нет.
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.


её приимущества это:
- бесплатные смс (в отделении шото уже говорят что только первый год - но в тарифах такого не вижу)
- 1% "тикетсов" практически на всё
- с евровой - бесплатное снятие евро в банкоматах в еврозоне, если это первое снятие в текущем месяце (и банкомат не снял свой %)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:24

кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:32

  uaprofi написав:la9

бесплатного лаунжа по ней точно нет.
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.


её приимущества это:
- бесплатные смс (в отделении шото уже говорят что только первый год - но в тарифах такого не вижу)
- 1% "тикетсов" практически на всё
- с евровой - бесплатное снятие евро в банкоматах в еврозоне, если это первое снятие в текущем месяце (и банкомат не снял свой %)

А почему 1% на тикетсах? на сайте пишут - 2%
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... s/tickets/
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:32

  uaprofi написав:кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?

А эта https://www.universalbank.com.ua/ru/platinum ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:36

  uaprofi написав:кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?

Мега
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:36

  maxim2014 написав:
  uaprofi написав:кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?

Мега

Кстати, а какой платинум у Аллы для этого?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:40

  la9 написав:А почему 1% на тикетсах? на сайте пишут - 2%
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... s/tickets/


на самом тикетсе как по мне там всё с наценкой минимум 20% (т.е. их 2% НЕ пляшут)
так что на тикетсах стоит покупать только уже за накопленные бонусы с других источников.
а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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