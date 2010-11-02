Коллеги, а кто пользуется OTP Tickets Travel Card Лояльний, по ней есть бесплатный лаунж (любой или только Борисполь)? И фаст лайн, бесплатная упаковка багажа в Борисполе? Нужно ли выполнять требования по обороту?
Может понадобиться покупать авиабилеты, вот подумываю открыть. Кто пользуется - как отзывы ?
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
её приимущества это: - бесплатные смс (в отделении шото уже говорят что только первый год - но в тарифах такого не вижу) - 1% "тикетсов" практически на всё - с евровой - бесплатное снятие евро в банкоматах в еврозоне, если это первое снятие в текущем месяце (и банкомат не снял свой %)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
её приимущества это: - бесплатные смс (в отделении шото уже говорят что только первый год - но в тарифах такого не вижу) - 1% "тикетсов" практически на всё - с евровой - бесплатное снятие евро в банкоматах в еврозоне, если это первое снятие в текущем месяце (и банкомат не снял свой %)
на самом тикетсе как по мне там всё с наценкой минимум 20% (т.е. их 2% НЕ пляшут) так что на тикетсах стоит покупать только уже за накопленные бонусы с других источников. а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642