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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:44

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:50

  la9 написав:
  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?

Пакет Платинум Блек
https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug/paket-platinum-black
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:05

у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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