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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:44

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:50

  la9 написав:
  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?

Пакет Платинум Блек
https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug/paket-platinum-black
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:05

у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39

  uaprofi написав:у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)

Днями тільки отримали картки саме такі. Дійсно обійшлося саме 200 грн, хоча спочатку казали за консьєржа теж буде 200 грн, бо він обов'язковий, але при підписанні доків вдалося відмовитися...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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