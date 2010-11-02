вам + за эту инфо)
Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:44
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:50
Пакет Платинум Блек
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:05
у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39
Днями тільки отримали картки саме такі. Дійсно обійшлося саме 200 грн, хоча спочатку казали за консьєржа теж буде 200 грн, бо він обов'язковий, але при підписанні доків вдалося відмовитися...
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