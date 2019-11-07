у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц) т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн. Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц) т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн. Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
Днями тільки отримали картки саме такі. Дійсно обійшлося саме 200 грн, хоча спочатку казали за консьєржа теж буде 200 грн, бо він обов'язковий, але при підписанні доків вдалося відмовитися...
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а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут? приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут? приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?
п2п вход до 22.00 проводится день в день. после 22.00 соедующим днем.
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