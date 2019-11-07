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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:44

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:50

  la9 написав:
  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.
вам + за эту инфо)

Подскажите - какую карту у Аллы вы имели ввиду?

Пакет Платинум Блек
https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug/paket-platinum-black
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:05

у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39

  uaprofi написав:у Аллы - 200 грн (пакет Платинум Блек) но за эти деньги можно заказать 3 шт. платинума (в том числе 2 шт можно на доверенных лиц)
т.е. за неделю перед вылетом можно грубо говоря купить три билета в лаунж по 67 грн.
Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)

Днями тільки отримали картки саме такі. Дійсно обійшлося саме 200 грн, хоча спочатку казали за консьєржа теж буде 200 грн, бо він обов'язковий, але при підписанні доків вдалося відмовитися...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:Универсал - уже хочет депозит (как раньше за депо в 5К вроде не дают)

це вікно можливостей в 5К за платину було менше тижня і вже закрилось
зараз платина від 150К депо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:08

а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут?
приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше
можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:27

uaprofi
якщо з карткою все ОК, на протязі 5 хв все проведуть
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:46

  uaprofi написав:кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?
аваль преміум престиж дає 6 візитів в лаунж на рік, але там 15к треба робити розрахунків на місяць щоб не платити за пакет
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:53

  balance написав:
  uaprofi написав:кстати может кто знает "бесплатный" (условно "бесплатный") платинум под лаунжи выходит остался только у аллы? или ещё у кого можно взять?
аваль преміум престиж дає 6 візитів в лаунж на рік, але там 15к треба робити розрахунків на місяць щоб не платити за пакет

а можно 15К заменить количеством операций для бесплатности?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:55

  uaprofi написав:а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут?
приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше
можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?


п2п вход до 22.00 проводится день в день.
после 22.00 соедующим днем.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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