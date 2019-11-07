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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:11

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут?
приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше
можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?


п2п вход до 22.00 проводится день в день.
после 22.00 соедующим днем.

Уже не проводится :(
korovas2
 
Повідомлень: 404
З нами з: 06.03.15
Подякував: 160 раз.
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  #<1 ... 621622623624
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