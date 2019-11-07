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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:11
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут?
приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше
можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?
п2п вход до 22.00 проводится день в день.
после 22.00 соедующим днем.
Уже не проводится
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