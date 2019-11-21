IMPRINTER написав:
п2п вход до 22.00 проводится день в день.
после 22.00 соедующим днем.
Уже не проводится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:11
Re: ОТП БАНК
Уже не проводится
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:27
а
існує? уникати тільки погашенням до кінця періоду?
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:30
Худший банк!!!
Худший банк. Что за методика терроризировать по телефону людей, которые никогда не брали кредит в ОТП Банке, а просто контакты которых были указаны заёмщиком при заполнении анкеты. Вы хотя бы удосужились перезвонить и перепроверить перед тем как оформить кредит???
Вижу тут много негативных комментариев, но больше всего удивляет формальный ответ сотрудников банка: "нам жаль что сложилась такая ситуация, напишите запрос с вашим номером телефона на такой то имейл и мы проверим информацию..... " То есть наличие таких методов не смущает руководство Банка??? Рекомендую всем потерпевшим от таких незаконных действий сотрудниками банка, писать заявление в Прокуратуру.
Доказывать свою правоту сотрудникам колл-центра нет смысла.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:58
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:35
Плюс последнему.
И еще такой вопрос, просветите, плиз.
Бонусы по тикетс-карте накапливаются ото всюду, но тратятся только на тикетсах, так?
Вывести их на счет нельзя, верно?
Есть срок "хранения" бонусов?
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28
Отовсюду.
Только тикетс.
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