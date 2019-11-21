Додано: Пон 18 лис, 2019 20:30

Худший банк. Что за методика терроризировать по телефону людей, которые никогда не брали кредит в ОТП Банке, а просто контакты которых были указаны заёмщиком при заполнении анкеты. Вы хотя бы удосужились перезвонить и перепроверить перед тем как оформить кредит???

Вижу тут много негативных комментариев, но больше всего удивляет формальный ответ сотрудников банка: "нам жаль что сложилась такая ситуация, напишите запрос с вашим номером телефона на такой то имейл и мы проверим информацию..... " То есть наличие таких методов не смущает руководство Банка??? Рекомендую всем потерпевшим от таких незаконных действий сотрудниками банка, писать заявление в Прокуратуру.

Доказывать свою правоту сотрудникам колл-центра нет смысла.