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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:11

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а если на карту ОТП кинуть п2п 2раза по 15К они нормально их проведут?
приват выпускает через себя в ОТП только 14999, а мне нужно больше
можно кинуть 14999 через приват и 5К через портмоне? всё проведут в течение дня?


п2п вход до 22.00 проводится день в день.
после 22.00 соедующим днем.

Уже не проводится :(
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:27

  uaprofi написав:а 1% тут дают даже на мсс которыые начинаются например на "7", которые как правило в исключениях в других банках.


а
Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%

існує? уникати тільки погашенням до кінця періоду?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:30

Худший банк!!!

Худший банк. Что за методика терроризировать по телефону людей, которые никогда не брали кредит в ОТП Банке, а просто контакты которых были указаны заёмщиком при заполнении анкеты. Вы хотя бы удосужились перезвонить и перепроверить перед тем как оформить кредит???
Вижу тут много негативных комментариев, но больше всего удивляет формальный ответ сотрудников банка: "нам жаль что сложилась такая ситуация, напишите запрос с вашим номером телефона на такой то имейл и мы проверим информацию..... " То есть наличие таких методов не смущает руководство Банка??? Рекомендую всем потерпевшим от таких незаконных действий сотрудниками банка, писать заявление в Прокуратуру.
Доказывать свою правоту сотрудникам колл-центра нет смысла.
vvsolomka
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:52

Подскажите, а выход с дебетовой через чужой п2п - без комиссии?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:58

  la9 написав:Подскажите, а выход с дебетовой через чужой п2п - без комиссии?

5 грн
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:35

Плюс последнему.

И еще такой вопрос, просветите, плиз.
Бонусы по тикетс-карте накапливаются ото всюду, но тратятся только на тикетсах, так?
Вывести их на счет нельзя, верно?
Есть срок "хранения" бонусов?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28

  la9 написав:Плюс последнему.

И еще такой вопрос, просветите, плиз.
Бонусы по тикетс-карте накапливаются ото всюду, но тратятся только на тикетсах, так?
Вывести их на счет нельзя, верно?
Есть срок "хранения" бонусов?

Отовсюду.
Только тикетс.
3 года.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:47

Son of Sun уже 1 год только срок хранения бонусов
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:04

  stellassvitonline написав:Son of Sun уже 1 год только срок хранения бонусов

Негодяи!
Со дня последней активности по счету или с транзакции - год и потом бонус по ней анулируется?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 542
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:08

  Son of Sun написав:
  stellassvitonline написав:Son of Sun уже 1 год только срок хранения бонусов

Негодяи!
Со дня последней активности по счету или с транзакции - год и потом бонус по ней анулируется?

Со дня начисления каждого транша. Ну и шо раньше начислилось, то раньше и потратилось - ФИФО :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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