|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:52
Son of Sun трансакция прошла-бонус получил.есть год на то чтоб его потратить.иначе сгорит.
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:56
А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:13
la9 легко.сначала списывается максим.количество бонусов.потом живыми деньгами
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:45
la9 написав:
А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?
Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29642
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2365 раз.
- Подякували: 3426 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:10
clientage написав: la9 написав:
А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?
Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например
Комісія фіксована. Не від вартості квитка.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:14
Кочевник написав: clientage написав: la9 написав:
А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?
Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например
Комісія фіксована. Не від вартості квитка.
комиссия %% от цены билета - брал на яремчу - ращзница в цене 80 грн. с сайтом ж/д.
брал на киев - ок. 18 грн.
в обоих случаях наценка ок. 5-6% от цены билета, а никакая не фиксированая
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36668
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5835 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:22
IMPRINTER написав: Кочевник написав: clientage написав:
Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например
Комісія фіксована. Не від вартості квитка.
комиссия %% от цены билета - брал на яремчу - ращзница в цене 80 грн. с сайтом ж/д.
брал на киев - ок. 18 грн.
в обоих случаях наценка ок. 5-6% от цены билета, а никакая не фиксированая
Щось в лісі здохло. Коли була знижка по Мастерпас купував багато квитків, у всіх різниця була фіксована - 20 або 30 грн. Зараз вже різниця некратна 1 грн... Дива
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78882
|9308468
|
|
|35594
|4405374
|
|
|14209
|1972382
|
П'ят 22 лис, 2019 12:27
melkh
|