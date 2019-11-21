RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:52

Son of Sun трансакция прошла-бонус получил.есть год на то чтоб его потратить.иначе сгорит.
stellassvitonline
 
Повідомлень: 116
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:56

А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?
la9
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 02.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:13

la9 легко.сначала списывается максим.количество бонусов.потом живыми деньгами
stellassvitonline
 
Повідомлень: 116
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:45

  la9 написав:А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?

Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29642
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2365 раз.
Подякували: 3426 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:10

  clientage написав:
  la9 написав:А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?

Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например :mrgreen:

Комісія фіксована. Не від вартості квитка.
Кочевник
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 16.02.17
Подякував: 184 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:14

  Кочевник написав:
  clientage написав:
  la9 написав:А на тикетсах возможно оплатить 1 билет часть деньгами, часть - бонусами?

Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например :mrgreen:

Комісія фіксована. Не від вартості квитка.


комиссия %% от цены билета - брал на яремчу - ращзница в цене 80 грн. с сайтом ж/д.
брал на киев - ок. 18 грн.
в обоих случаях наценка ок. 5-6% от цены билета, а никакая не фиксированая
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36668
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5835 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:22

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:
  clientage написав:Угуу, ток комисс Тикетсов порядка 5% от УЗ, например :mrgreen:

Комісія фіксована. Не від вартості квитка.


комиссия %% от цены билета - брал на яремчу - ращзница в цене 80 грн. с сайтом ж/д.
брал на киев - ок. 18 грн.
в обоих случаях наценка ок. 5-6% от цены билета, а никакая не фиксированая

Щось в лісі здохло. Коли була знижка по Мастерпас купував багато квитків, у всіх різниця була фіксована - 20 або 30 грн. Зараз вже різниця некратна 1 грн... Дива
Кочевник
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 16.02.17
Подякував: 184 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 622623624625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, STIGA, Stringer, Vorlon, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7887, 7888, 7889
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78882 9308459
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 12:34
Stringer
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3558, 3559, 3560
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35594 4405374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 12:32
Stringer
А-Банк 1 ... 1419, 1420, 1421
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14209 1972379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 12:27
melkh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78883)
22.11.2019 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.