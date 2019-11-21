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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:02
la9 написав: stellassvitonline написав:
на тикетсе без потерь можно бонусы тратить
Т.е., со 100 грн покупки начислили 1 грн, и на эту 1 грн можно оплатить билет на тикетсах. Так?
Саме так, решту треба доплатити карткою Тікетс.
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