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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:02

  la9 написав:
  stellassvitonline написав:на тикетсе без потерь можно бонусы тратить
Т.е., со 100 грн покупки начислили 1 грн, и на эту 1 грн можно оплатить билет на тикетсах. Так?

Саме так, решту треба доплатити карткою Тікетс.
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kreuz
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 10.12.07
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  #<1 ... 623624625626
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