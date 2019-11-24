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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:02

  la9 написав:
  stellassvitonline написав:на тикетсе без потерь можно бонусы тратить
Т.е., со 100 грн покупки начислили 1 грн, и на эту 1 грн можно оплатить билет на тикетсах. Так?

Саме так, решту треба доплатити карткою Тікетс.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1925
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:23

какой процент по депозиту максимальный для физлиц?

kreuz
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:41

Це не є банка для депо.
Найкраще зараз Братки приймають. :) Комса2 здулась на мінус 1%. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:44

Квесторе_поверніться но все же - если без интернета, тупо занести немного гривни в отделение - сколько процент? и срок какой?
Marica
 
Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:51

  Marica написав:Квесторе_поверніться но все же - если без интернета, тупо занести немного гривни в отделение - сколько процент? и срок какой?

Еще и без инета? Они ж в ИБ дают +2.5% и то никакие ставки выходят :lol: :lol:
https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/rates.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29666
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2
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:54

12,5 - это еще не минимум на рынке!

clientage спасибо!
Marica
 
Повідомлень: 125
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clientage

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