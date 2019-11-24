Саме так, решту треба доплатити карткою Тікетс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:02
Саме так, решту треба доплатити карткою Тікетс.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:23
какой процент по депозиту максимальный для физлиц?
kreuz
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:41
Це не є банка для депо.
Найкраще зараз Братки приймають. Комса2 здулась на мінус 1%.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:44
Квесторе_поверніться но все же - если без интернета, тупо занести немного гривни в отделение - сколько процент? и срок какой?
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:51
Еще и без инета? Они ж в ИБ дают +2.5% и то никакие ставки выходят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:54
12,5 - это еще не минимум на рынке!
clientage спасибо!
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:58
Re: ОТП БАНК
Чого це циган припинив нарахування рівордсів за Aliexpress?
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:34
Кочевник
яка мося?якою датою проведена операція по рахунку?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:41
Re: ОТП БАНК
11.11.19 10:57 12.11.19 MCC 5311 Покупка
18.11.19 00:00 19.11.19 MCC 5964 Покупка
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:27
а у вас случайно в этом мес карта не заканчивается?
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