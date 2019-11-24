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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 07:31

Re: ОТП БАНК

Ні, ще більше року до кінця терміну дії.
Кочевник
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 16.02.17
Подякував: 185 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:31

  Кочевник написав:Чого це циган припинив нарахування рівордсів за Aliexpress?

Припливли:
Операції, за які бали не нараховують
покупки, які пізніше повертаються або компенсуються;
грошові перекази;
покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати);
сплата податків та штрафів;
будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз);
банківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо);
фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо);
транзакції у країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія (включаючи Аландські острови), Естонія, Фінляндія, Франція (включаючи Французьку Гвіану, Гваделупу, Мартиніку, Реюньйон, Майотту, Сен-Мартен [Французька частина]), Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Поєднання Майотта, Сен-Мартен [Французька частина], Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія (включаючи Азорські острови та Мадієру), Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія (включаючи Канарські острови Сеута і Мелілья), Швеція, Великобританія (включаючи Гібралтар), Гібралтар, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія (включаючи Шпицберген та Ян.

http://rewards.mastercard.ua/check_card/result?bank=otpbank&card=premiumbanking#operations_popup
Кочевник
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 16.02.17
Подякував: 185 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 624625626627
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