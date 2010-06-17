Кочевник написав:Чого це циган припинив нарахування рівордсів за Aliexpress?
Припливли:
Операції, за які бали не нараховують покупки, які пізніше повертаються або компенсуються; грошові перекази; покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати); сплата податків та штрафів; будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз); банківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо); фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо); транзакції у країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія (включаючи Аландські острови), Естонія, Фінляндія, Франція (включаючи Французьку Гвіану, Гваделупу, Мартиніку, Реюньйон, Майотту, Сен-Мартен [Французька частина]), Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Поєднання Майотта, Сен-Мартен [Французька частина], Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія (включаючи Азорські острови та Мадієру), Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія (включаючи Канарські острови Сеута і Мелілья), Швеція, Великобританія (включаючи Гібралтар), Гібралтар, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія (включаючи Шпицберген та Ян.
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