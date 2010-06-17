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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 07:31

Re: ОТП БАНК

Ні, ще більше року до кінця терміну дії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:31

  Кочевник написав:Чого це циган припинив нарахування рівордсів за Aliexpress?

Припливли:
Операції, за які бали не нараховують
покупки, які пізніше повертаються або компенсуються;
грошові перекази;
покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати);
сплата податків та штрафів;
будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз);
банківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо);
фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо);
транзакції у країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія (включаючи Аландські острови), Естонія, Фінляндія, Франція (включаючи Французьку Гвіану, Гваделупу, Мартиніку, Реюньйон, Майотту, Сен-Мартен [Французька частина]), Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Поєднання Майотта, Сен-Мартен [Французька частина], Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія (включаючи Азорські острови та Мадієру), Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія (включаючи Канарські острови Сеута і Мелілья), Швеція, Великобританія (включаючи Гібралтар), Гібралтар, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія (включаючи Шпицберген та Ян.

http://rewards.mastercard.ua/check_card/result?bank=otpbank&card=premiumbanking#operations_popup
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:32

Кочевник

да про это було сообщение, но гворили про страны Европы тока вроде. А у вас терминал по какой стране был?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:34

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:про страны Европ

Aliexpress - це яка країна?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:38

  IMPRINTER написав:Кочевник

да про это було сообщение, но гворили про страны Европы тока вроде. А у вас терминал по какой стране был?

перший ALIEXPRESS.COM(), London, GBR
другий _http://WWW.ALIEXPRESS.COM(00000001), LONDON, GBR
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:23

  Кочевник написав:
  IMPRINTER написав:Кочевник

да про это було сообщение, но гворили про страны Европы тока вроде. А у вас терминал по какой стране был?

перший ALIEXPRESS.COM(), London, GBR
другий _http://WWW.ALIEXPRESS.COM(00000001), LONDON, GBR


ну тогда кабака понятно ...
привет вашему персменеджеру ...
была рассылка он должен был позвонить .. мне звонили, что по заграничным плоатежам баллов не будет - я так понял что по Тикицу и т.п. тоже.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:40

  IMPRINTER написав:ну тогда кабака понятно ...
привет вашему персменеджеру ...
была рассылка он должен был позвонить .. мне звонили, что по заграничным плоатежам баллов не будет - я так понял что по Тикицу и т.п. тоже.

Я бачу, що адекватний персонал валить з ОТП, але вже настількі пофіг...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:51

шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:59

  uaprofi написав:шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?

Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.
Кочевник
 
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