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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  uaprofi написав:шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?

Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.

Де ше подають...якщо не секрет?

У всіх інших банках.
Кочевник
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 16.02.17
Подякував: 192 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06

Re: ОТП БАНК

  Кочевник написав:У всіх інших банках.

А з карт Цигана?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30351
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
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  #<1 ... 625626627628
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