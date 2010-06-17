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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав: uaprofi написав:
шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?
Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.
Де ше подають...якщо не секрет?
У всіх інших банках.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06
Кочевник написав:
У всіх інших банках.
А з карт Цигана?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Пон 25 лис, 2019 19:51
sens
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