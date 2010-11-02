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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 625626627628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  uaprofi написав:шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?

Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.

Де ше подають...якщо не секрет?

У всіх інших банках.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06

Re: ОТП БАНК

  Кочевник написав:У всіх інших банках.

А з карт Цигана?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:24

  Кочевник написав:
  uaprofi написав:шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?

Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.


а почему тогда в Украине начисляют?
Україна це Європа!!!
верните всё взад верните Европу в Украину!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:23

тикетсы объявили акцию на пятницу - 5% :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Подякував: 492 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:14

господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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