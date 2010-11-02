У всіх інших банках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06
Re: ОТП БАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:24
а почему тогда в Украине начисляют?
Україна це Європа!!!
верните всё взад верните Европу в Украину!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:23
тикетсы объявили акцию на пятницу - 5%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:14
господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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