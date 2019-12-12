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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03
Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав: uaprofi написав:
шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?
Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.
Де ше подають...якщо не секрет?
У всіх інших банках.
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Кочевник
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06
Кочевник написав:
У всіх інших банках.
А з карт Цигана?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 26 лис, 2019 00:24
Кочевник написав: uaprofi написав:
шо получается, за покупки в Европах большебонусов нет?
Нет.
Совсем нет.
Совсем-совсем нет.
а почему тогда в Украине начисляют?Україна це Європа!!!
верните всё взад верните Европу в Украину!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:23
тикетсы объявили акцию на пятницу - 5%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:14
господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
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IMPRINTER
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:42
IMPRINTER написав:
господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
Минулого року смс надходило, що є. Але зі слів менеджерині, восени хотіли вигнати ГАК з лонжей.
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Кочевник
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:18
а шо "такое ваш персоналный мененджер : тел..."
я вроде ничего такого не подключал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30
на тикетс.юа отключили "кино", теперь вообще бесполезная карта
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cohan
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Додано: Чет 12 гру, 2019 23:50
IMPRINTER написав:
господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
Как и в обычном Платинум мастеркард - терминал D/F, отлет международки онли. Проверял в октябре, все работало, в декабре проверим еще раз. Стандартные требования по обороту - 6000 в предидущие 30+5 дней.
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Poleg
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 01:16
Poleg написав: IMPRINTER написав:
господа, а по Глобал автокарт есть лаунж и фаст лайн?
Как и в обычном Платинум мастеркард - терминал D/F, отлет международки онли. Проверял в октябре, все работало, в декабре проверим еще раз. Стандартные требования по обороту - 6000 в предидущие 30+5 дней.
ну я спросил, т.к. цыганская виза (Тикиц) - это недоплатинум - на сайте Визы написано, что в поддельными платинами по типу тикицы цыгана и ультры аллы - вход зхапрещен. Поэтому и хотел уточнить насчет ГАКа, т.к. возможно и тут какая-то подделка.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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