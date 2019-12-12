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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:45

Re: ОТП БАНК

GAC - не підробка, і на початках реально приймав участь в Лонжах, однак по минулорічній інформаціі в жовтні, чисті Платини цига хотів вигнати з програми Лонжей і лишити виключно корпоративні платіни. Тобто з GACом мжна входити, але виключно за бабки. Чи дійшли до цього - вже немає в кого спитати.
Кочевник
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 626627628629
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