|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:45
Re: ОТП БАНК
GAC - не підробка, і на початках реально приймав участь в Лонжах, однак по минулорічній інформаціі в жовтні, чисті Платини цига хотів вигнати з програми Лонжей і лишити виключно корпоративні платіни. Тобто з GACом мжна входити, але виключно за бабки. Чи дійшли до цього - вже немає в кого спитати.
|