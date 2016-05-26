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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:45
Re: ОТП БАНК
GAC - не підробка, і на початках реально приймав участь в Лонжах, однак по минулорічній інформаціі в жовтні, чисті Платини цига хотів вигнати з програми Лонжей і лишити виключно корпоративні платіни. Тобто з GACом мжна входити, але виключно за бабки. Чи дійшли до цього - вже немає в кого спитати.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:18
IMPRINTER
Нет, это нормальная платина, я лично по ней хожу в Борисполе, т.к. ланжкей по Алле напротив без панорамных окон и вида на ВПП нагоняет на меня уныние. Хотя еда с питьем одинакова в обоих.
Это неверно по состоянию на октябрь этого года, я уже выше написал. Через пару недель я отпишусь если состояние дел поменялось. А вообще MC много кого хотел выгнать из этого зала, но вместо этого придумали требования по обороту (сначала 3 тыщи, потом 6).
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:14
Poleg
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