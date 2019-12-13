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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:45

Re: ОТП БАНК

GAC - не підробка, і на початках реально приймав участь в Лонжах, однак по минулорічній інформаціі в жовтні, чисті Платини цига хотів вигнати з програми Лонжей і лишити виключно корпоративні платіни. Тобто з GACом мжна входити, але виключно за бабки. Чи дійшли до цього - вже немає в кого спитати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:18

IMPRINTER
Нет, это нормальная платина, я лично по ней хожу в Борисполе, т.к. ланжкей по Алле напротив без панорамных окон и вида на ВПП нагоняет на меня уныние. Хотя еда с питьем одинакова в обоих.
  Кочевник написав:Тобто з GACом мжна входити, але виключно за бабки.

Это неверно по состоянию на октябрь этого года, я уже выше написал. Через пару недель я отпишусь если состояние дел поменялось. А вообще MC много кого хотел выгнать из этого зала, но вместо этого придумали требования по обороту (сначала 3 тыщи, потом 6).
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:14

Poleg
в 2020 9К?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:53

greenozon
Когда будут повышать, то будет 10к+
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:10

Если нет карты, закончившееся депо с расчетного счета, можно сэпом отправить через приложение? Сколько это стоит?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:11

  mihasik написав:Если нет карты, закончившееся депо с расчетного счета, можно сэпом отправить через приложение? Сколько это стоит?

Дуже дорого.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:01

  Кочевник написав:
  mihasik написав:Если нет карты, закончившееся депо с расчетного счета, можно сэпом отправить через приложение? Сколько это стоит?

Дуже дорого.

За 10к - 2 грн.
Думаю приемлемо.

https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart ... -23-05.pdf
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:00

  curiousobro написав:
  Кочевник написав:
  mihasik написав:Если нет карты, закончившееся депо с расчетного счета, можно сэпом отправить через приложение? Сколько это стоит?

Дуже дорого.

За 10к - 2 грн.
Думаю приемлемо.

https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart ... -23-05.pdf

Спасибо.До 10 да, но свыше неинтересно. У меня 10,5))
mihasik
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Повідомлень: 882
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