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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 19:41

  uaprofi написав:дамы и господа, кто давно работает с банком - подскажите, кто помнит, с конца 2013 до середины 2015 - были ли какие либо трудности в получении валюты тут (в том числе нужно либо было предварительно заказывать? - (суммы от 1К до 3К Евр))

трудностей с выдачей валюты у ОТП не было никогда, только от 1к. нужно было заказывать...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:23

  uaprofi написав:дамы и господа, кто давно работает с банком - подскажите, кто помнит, с конца 2013 до середины 2015 - были ли какие либо трудности в получении валюты тут (в том числе нужно либо было предварительно заказывать? - (суммы от 1К до 3К Евр))

Были и есть, без заказа, даже по окончании депозита 500 долларов не отдадут
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 14:26

Stringer а что мешает заказать?потратить 1 минуточку времени? есть понятия лимит кассы,лимит отделения. закажи - и хоть млн долл привезут-отдадут.
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 16:31

  stellassvitonline написав:Stringer а что мешает заказать?потратить 1 минуточку времени? есть понятия лимит кассы,лимит отделения. закажи - и хоть млн долл привезут-отдадут.

в овнобанках так и приходится делать,
но в нормальных банках, сотрудники контролируют процесс окончания депозитов у клиентов, если у них такие маленькие лимиты по кассам, то они заранее перезванивают и уточняют - будете забирать, мол заказывать деньги.
ну а в тех банках, у которых нет никаких проблем, ни с лимитами, ни с выдачей, просто приходишь и забираешь деньги в день, когда по договору банк обязан их выдать.
как то так 8)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:05

Re: ОТП БАНК

В ОТП вже новий рік. Списали сьогодні абонку за смс :(
Кочевник
 
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