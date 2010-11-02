трудностей с выдачей валюты у ОТП не было никогда, только от 1к. нужно было заказывать...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 гру, 2019 19:41
трудностей с выдачей валюты у ОТП не было никогда, только от 1к. нужно было заказывать...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:23
Были и есть, без заказа, даже по окончании депозита 500 долларов не отдадут
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 19 гру, 2019 14:26
Stringer а что мешает заказать?потратить 1 минуточку времени? есть понятия лимит кассы,лимит отделения. закажи - и хоть млн долл привезут-отдадут.
Додано: Чет 19 гру, 2019 16:31
в овнобанках так и приходится делать,
но в нормальных банках, сотрудники контролируют процесс окончания депозитов у клиентов, если у них такие маленькие лимиты по кассам, то они заранее перезванивают и уточняют - будете забирать, мол заказывать деньги.
ну а в тех банках, у которых нет никаких проблем, ни с лимитами, ни с выдачей, просто приходишь и забираешь деньги в день, когда по договору банк обязан их выдать.
как то так
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 28 гру, 2019 09:05
Re: ОТП БАНК
В ОТП вже новий рік. Списали сьогодні абонку за смс
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:26
Re: ОТП БАНК
ага )
28.12.19 00:47 27.12.19 Нарахування щомісячної плати за основну карту UAH -7,00
28.12.19 01:15 27.12.19 Списання щомісячної плати за смс-інформування UAH -10,00
по талмуду цыгана абонка списывается в последний рабочий день месяца - вот ее и списали ... ну а какой день считать последним рабочим - полноценно рабочий 27.12 или полурабочий 28.12 - тут уже в кажздом банке по разному
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:03
Re: ОТП БАНК
рабочий банковский день, это опер день, сегодня он у всех открыт , он есть и последним в этом мес. и году)
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:04
ну у примата, пумба все дни как бы рабочие к примеру - проводки есть всегда и по выходным в т.ч.
НБУ не регулирует этот вопрос (проводок) - они написали в помстанове как будет работать сэп.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:17
Re: ОТП БАНК
ну примат это вообще исключение из правил), по пумбе то шо он вам рисует по выписке не факт что есть опер день, вот с талмутов пумба : "«Операційний час Банку» – частина операційного дня Банку, протягом якого здійснюється обслуговування Клієнтів, утому числі приймаються документи на переказ та відкликання, що мають бути оброблені,передані та виконані Банком...... " , тоесть они сами определяют что в банке есть понятие "Операционного дня" , вот я и сомневаюсь что они открывают опер день по выходным ...
Одна бджола мало меду наносить...
|