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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:58

Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:19

Re: ОТП БАНК

Сьогодні о 8 ранку налили відсотки по депо з щомісячною виплатою. Дивіться свої поводки.
Кочевник
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 16.02.17
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  #<1 ... 628629630631
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