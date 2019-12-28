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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:58
Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
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_Sergey
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:19
Сьогодні о 8 ранку налили відсотки по депо з щомісячною виплатою. Дивіться свої поводки.
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Кочевник
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Додано: Нед 29 гру, 2019 15:58
_Sergey написав:
Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
Так 28го сеп ходит только между банками одного юрлица. С чего бы внешний плачеж сегодня проводили?
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makor06
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