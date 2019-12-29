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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:58
Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
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_Sergey
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:19
Сьогодні о 8 ранку налили відсотки по депо з щомісячною виплатою. Дивіться свої поводки.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 15:58
_Sergey написав:
Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
Так 28го сеп ходит только между банками одного юрлица. С чего бы внешний плачеж сегодня проводили?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 11:59
Stringer написав: stellassvitonline написав:Stringer
а что мешает заказать?потратить 1 минуточку времени? есть понятия лимит кассы,лимит отделения. закажи - и хоть млн долл привезут-отдадут.
в овнобанках так и приходится делать,
но в нормальных банках, сотрудники контролируют процесс окончания депозитов у клиентов, если у них такие маленькие лимиты по кассам, то они заранее перезванивают и уточняют - будете забирать, мол заказывать деньги.
ну а в тех банках, у которых нет никаких проблем, ни с лимитами, ни с выдачей, просто приходишь и забираешь деньги в день, когда по договору банк обязан их выдать.
как то так
Якщо не секрет, можна дізнатись назви банків у яких можна зняти валюту з депозита без замовлення. З мого досвіду, не видавали без замовлення долари: Приват, Ощад (в цих двох ще з десяток разів начальнику відділення треба повторити що продовжувати не хочеш, бо там не розуміють), ОТР, Альфа, ТАС, Пумб. Така сама ситуація була в покійних ДельтаБанк, Фідо, Михайлівський, Форум.
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