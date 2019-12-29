RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:58

Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?
_Sergey
 
Повідомлень: 120
З нами з: 15.07.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:19

Re: ОТП БАНК

Сьогодні о 8 ранку налили відсотки по депо з щомісячною виплатою. Дивіться свої поводки.
Кочевник
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 16.02.17
Подякував: 211 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:58

  _Sergey написав:Сегодня кто-нибудь погашал кредитку ОТП р2р на стороннем ресурсе? У всех не провелось зачисление или только у меня? По выписке ИБ операция до сих пор висит в блоке с 07:42. Решили кинуть клиентов на комиссию до 03.01.20?

Так 28го сеп ходит только между банками одного юрлица. С чего бы внешний плачеж сегодня проводили?
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 21.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:59

  Stringer написав:
  stellassvitonline написав:Stringer а что мешает заказать?потратить 1 минуточку времени? есть понятия лимит кассы,лимит отделения. закажи - и хоть млн долл привезут-отдадут.

в овнобанках так и приходится делать,
но в нормальных банках, сотрудники контролируют процесс окончания депозитов у клиентов, если у них такие маленькие лимиты по кассам, то они заранее перезванивают и уточняют - будете забирать, мол заказывать деньги.
ну а в тех банках, у которых нет никаких проблем, ни с лимитами, ни с выдачей, просто приходишь и забираешь деньги в день, когда по договору банк обязан их выдать.
как то так 8)

Якщо не секрет, можна дізнатись назви банків у яких можна зняти валюту з депозита без замовлення. З мого досвіду, не видавали без замовлення долари: Приват, Ощад (в цих двох ще з десяток разів начальнику відділення треба повторити що продовжувати не хочеш, бо там не розуміють), ОТР, Альфа, ТАС, Пумб. Така сама ситуація була в покійних ДельтаБанк, Фідо, Михайлівський, Форум.
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 862
З нами з: 13.10.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 628629630631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, MATPOC, mephala і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8019, 8020, 8021
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80203 9464724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 13:26
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3655, 3656, 3657
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36563 4503010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 13:23
mephala
А-Банк 1 ... 1482, 1483, 1484
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14838 2052365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 11:29
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.