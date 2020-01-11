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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 14:57

_Sergey

никакой обоснованной претензии вы не сосавите, т.к. нигде не написано ни в каком регламенте, что п2п отп должны провести день в день, через день или через 5 дней.
обоснование того, что раньше было так, а щас случилось иначе - это курам на смех.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:48

MasterCard Rewards

Неприятно было узнать,что банк не начисляет баллов в программе MasterCard Rewards за покупки в ЕС. Раньше карта была основной для трат в Европе. Сейчас имеет смысл пересмотреть это.
Drive
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:08

  Drive написав:Неприятно было узнать,что банк не начисляет баллов в программе MasterCard Rewards за покупки в ЕС. Раньше карта была основной для трат в Европе. Сейчас имеет смысл пересмотреть это.


ну уже давно так довольно и об этом везде написано и на сайте риворца и на сайте цыгана даи если у вас норм менеджер тоже звонили предупреждали
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:44

На сайте Мастеркард отсылка к банкам. Каждый устанавливает свои Правила. По карте другого банка былы начислялись.
Drive
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:15

  Drive написав:На сайте Мастеркард отсылка к банкам. Каждый устанавливает свои Правила. По карте другого банка былы начислялись.


да - єто в правилах именно цігана и они есть как на сайте Риворца так и на сайте цыгана

операції, за які бали не нараховують

покупки, які пізніше повертаються або компенсуються;
грошові перекази;
покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати);
сплата податків та штрафів;
будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз);
банківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо);
фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо);

транзакції у країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія (включаючи Аландські острови), Естонія, Фінляндія, Франція (включаючи Французьку Гвіану, Гваделупу, Мартиніку, Реюньйон, Майотту, Сен-Мартен [Французька частина]), Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Поєднання Майотта, Сен-Мартен [Французька частина], Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія (включаючи Азорські острови та Мадієру), Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія (включаючи Канарські острови Сеута і Мелілья), Швеція, Великобританія (включаючи Гібралтар), Гібралтар, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія (включаючи Шпицберген та Ян.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:32

Re: ОТП БАНК

  _Sergey написав:А тут, вдруг, перевод, полученный 28 декабря в 07:42 ОТП зачислил 3 января! При том, что 28 декабря опердень длился, если не ошибаюсь, до 13:00...


шо зашло 28 до 11:59 - все провелось по счёту 28 числом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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http://www.vodafone.ua/bonus_card

прийшла така рекламка
якась стояща карта, знатокі?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:43

  greenozon написав:http://www.vodafone.ua/bonus_card

прийшла така рекламка
якась стояща карта, знатокі?


Самая невыгодная по фантикам из всей линейки цыганских карт
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:40

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:http://www.vodafone.ua/bonus_card

прийшла така рекламка
якась стояща карта, знатокі?


Самая невыгодная по фантикам из всей линейки цыганских карт

А какая самая выгодная?
rudnitep
 
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rudnitep

Тикиц
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