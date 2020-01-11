Drive написав:
На сайте Мастеркард отсылка к банкам. Каждый устанавливает свои Правила. По карте другого банка былы начислялись.
да - єто в правилах именно цігана и они есть как на сайте Риворца так и на сайте цыгана
операції, за які бали не нараховують
покупки, які пізніше повертаються або компенсуються;
грошові перекази;
покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати);
сплата податків та штрафів;
будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз);
банківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо);
фінансові небанківські операції (покупка валюти, металів, цінних паперів тощо);
транзакції у країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія (включаючи Аландські острови), Естонія, Фінляндія, Франція (включаючи Французьку Гвіану, Гваделупу, Мартиніку, Реюньйон, Майотту, Сен-Мартен [Французька частина]), Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка, Поєднання Майотта, Сен-Мартен [Французька частина], Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія (включаючи Азорські острови та Мадієру), Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія (включаючи Канарські острови Сеута і Мелілья), Швеція, Великобританія (включаючи Гібралтар), Гібралтар, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія (включаючи Шпицберген та Ян.
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