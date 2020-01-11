так водавон бонус можно превратить в живые деньги,
а за тикец бонусы только билеты покупать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:05
так водавон бонус можно превратить в живые деньги,
а за тикец бонусы только билеты покупать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:42
Каким образом?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:00
да кажись ваучеры пополнения отменили...
тогда выходит из ликвидного только Watson ... т.е. шампунями
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:09
Re: ОТП БАНК
... делайте хоть что-нибудь!
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