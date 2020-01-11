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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 631632633634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 630
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 630
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:05

  IMPRINTER написав:Тикиц


так водавон бонус можно превратить в живые деньги,
а за тикец бонусы только билеты покупать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:42

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:Тикиц


так водавон бонус можно превратить в живые деньги,
а за тикец бонусы только билеты покупать

Каким образом?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:00

  Stringer написав:
  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:Тикиц


так водавон бонус можно превратить в живые деньги,
а за тикец бонусы только билеты покупать

Каким образом?


да кажись ваучеры пополнения отменили... :(
тогда выходит из ликвидного только Watson ... т.е. шампунями
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:09

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:... т.е. шампунями

Та в Ашане те шампуни на 10..15% дешевле
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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