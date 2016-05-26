uaprofi написав:новость видели? а за счёт КЛ п2п тоже будет без платы?
Ні. Де?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
До 31 березня 2020 року клієнти ОТП Банку мають можливість здійснювати P2P-перекази з картки банку на картки інших банків України в ОТP Smart без комісії. Для переказу достатньо ввести номер картки, на яку необхідно переказати кошти, або просто сфотографувати її. А якщо плануєте регулярні перекази на картку, просто збережіть її. Наступного разу для здійснення переказу буде достатньо усього кілька кліків у застосунку.
clientage написав:Здійснюй P2P-перекази в OTP Smart без комісій До 31 березня 2020 року клієнти ОТП Банку мають можливість здійснювати P2P-перекази з картки банку на картки інших банків України в ОТP Smart без комісії. https://www.otpbank.com.ua/about/news/221637/
Так це комісія агрегатора...без врахування комісії карти...правильно розумію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Здійснюй P2P-перекази в OTP Smart без комісій До 31 березня 2020 року клієнти ОТП Банку мають можливість здійснювати P2P-перекази з картки банку на картки інших банків України в ОТP Smart без комісії. https://www.otpbank.com.ua/about/news/221637/
Так це комісія агрегатора...без врахування комісії карти...правильно розумію.
Ага. А шо у Цыгана практикуют отдельную комисс карты, де?