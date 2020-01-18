З кредитного ліміту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:57
Re: ОТП БАНК
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:58
Это комисс кредсчета
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:03
как понимаю можно иметь два Тикетса-лояльный?
или какая карта ещё не требует денег за обслуживание?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:59
Re: ОТП БАНК
платил валютной картой, привязанной к тикетсам, баллы за 2 недели пока не начислили.
Кто-то знает, валютные карты еще участвуют в программе?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 19 січ, 2020 14:20
Re: ОТП БАНК
Може платили в Гейропах? Бо за них вже наливають.
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