в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 01:28
в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:12
в банкоматах именно банков, не euronet или подобное.
Опыта снятия в указанных странах нет (Германия - да). При выдаче блокируется еще 2-3% якобы за возможную комиссию банка-собственника банкомёта.
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