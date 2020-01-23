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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 631
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
140
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 631
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 01:28

  Son of Sun написав:На практике снимаю, на фоне остального пластика, это самый бесполезный "платинум".


в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?

З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 06:12

  uaprofi написав:
  Son of Sun написав:На практике снимаю, на фоне остального пластика, это самый бесполезный "платинум".


в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?

З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии

в банкоматах именно банков, не euronet или подобное.
Опыта снятия в указанных странах нет (Германия - да). При выдаче блокируется еще 2-3% якобы за возможную комиссию банка-собственника банкомёта.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46

  Son of Sun написав:
  Кочевник написав:Може платили в Гейропах? Бо за них вже наливають.

Функціонал валютної "платини" зводиться до пластику для очистки скла.


Поясните, пжл, что имели в виду.
Хотел обзавестись долларовой картой для оплаты через инет с минимальной комиссией.
Из ваших слов выходит, что OTP Tickets Travel Card Лояльний - это не вариант?
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48

Re: ОТП БАНК

Якщо кешбек в європейських магазинах неважливий, то навіть гарний варіант.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55

Кочевник
Дякую. Кешбек не принциповий. Основний шоп у Штатах.
Може ще в курсі. Чому на сайті вказано, що тарифи по цій картці 0 грн., а у відділені почали говорити про ця карта типу "тільки у грн, тому вам просто классик" а там 1,6+0,6 (за смс). Якась плутанина
Мені 0 більше подобається ніж 1,6+06 ))
Teo
 
Повідомлень: 10
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  #<1 ... 633634635636
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