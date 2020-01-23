в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 01:28
в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:12
в банкоматах именно банков, не euronet или подобное.
Опыта снятия в указанных странах нет (Германия - да). При выдаче блокируется еще 2-3% якобы за возможную комиссию банка-собственника банкомёта.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46
Поясните, пжл, что имели в виду.
Хотел обзавестись долларовой картой для оплаты через инет с минимальной комиссией.
Из ваших слов выходит, что OTP Tickets Travel Card Лояльний - это не вариант?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48
Re: ОТП БАНК
Якщо кешбек в європейських магазинах неважливий, то навіть гарний варіант.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55
Кочевник
Дякую. Кешбек не принциповий. Основний шоп у Штатах.
Може ще в курсі. Чому на сайті вказано, що тарифи по цій картці 0 грн., а у відділені почали говорити про ця карта типу "тільки у грн, тому вам просто классик" а там 1,6+0,6 (за смс). Якась плутанина
Мені 0 більше подобається ніж 1,6+06 ))
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