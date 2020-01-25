в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 01:28
в словакии? прибалтике есть опыт?
в банкоматах каких банков?
З.Ы.
интересуют банки/банкоматы которые не берут своей комиссии при снятии
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 20 січ, 2020 06:12
в банкоматах именно банков, не euronet или подобное.
Опыта снятия в указанных странах нет (Германия - да). При выдаче блокируется еще 2-3% якобы за возможную комиссию банка-собственника банкомёта.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:46
Поясните, пжл, что имели в виду.
Хотел обзавестись долларовой картой для оплаты через инет с минимальной комиссией.
Из ваших слов выходит, что OTP Tickets Travel Card Лояльний - это не вариант?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:48
Re: ОТП БАНК
Якщо кешбек в європейських магазинах неважливий, то навіть гарний варіант.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:55
Кочевник
Дякую. Кешбек не принциповий. Основний шоп у Штатах.
Може ще в курсі. Чому на сайті вказано, що тарифи по цій картці 0 грн., а у відділені почали говорити про ця карта типу "тільки у грн, тому вам просто классик" а там 1,6+0,6 (за смс). Якась плутанина
Мені 0 більше подобається ніж 1,6+06 ))
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:08
Цей "платинум" дорівнює рівню деяких звичайних дебеток. Хіба що на убері можна кататись за 1\2 ціни по певних маршрутах.
Раніше бонуси з валютної карти можна було використати для купівлі (з шаленою націнкою) квитків на tickets.ua, зараз це прибрали.
На даний момент карта лежить на полиці, чекає або коли інші банки зменшать наповненність карток такого рівня, або отп щось придумає і зробить цікавим цей продукт.
В якій валюті ви будете платити? Якщо доларова карта і оплата в USD, то підійде будь-яка, навіть віртуальна.
Якщо валюта платежу відрізнятиметься від валюти карти, то отр використовує свій курс обміну.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:26
Тут є якісь зарплатні карти?
Де тарифи глянути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:06
|